Алимджанов: на текстиль из Узбекистана заказы на несколько лет вперед

© Sputnik / Алексей Куденко В Узбекистане ждут проблем с урожаем хлопка в этом году

"Если смотреть в исторической перспективе, прослеживается следующая эволюция экономической цепочки: царское правительство начало развивать хлопководство в регионе, советская власть создала научную и производственную основу для текстильной промышленности, а на современном этапе мы сами и выращиваем хлопок, и перерабатываем его. Насколько мне известно, заказы на текстильную продукцию есть на несколько лет вперед", — заметил Алимджанов.

По словам эксперта, благодаря уменьшению экспорта хлопкового сырья и строительству текстильных фабрик правительством Узбекистана, а также созданию класса собственников-фермеров, республика значительно нарастила объемы производства текстиля.