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Бахтиёр Алимджанов
© Foto : Фонд Горчакова

Алимджанов: на текстиль из Узбекистана заказы на несколько лет вперед

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Продукция узбекистанских текстильных фабрик востребована в России, рассказал Sputnik Узбекистан независимый исследователь, кандидат исторических наук Бахтиёр Алимджанов.

Сборщицы хлопка
© Sputnik / Алексей Куденко
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"Если смотреть в исторической перспективе, прослеживается следующая эволюция экономической цепочки: царское правительство начало развивать хлопководство в регионе, советская власть создала научную и производственную основу для текстильной промышленности, а на современном этапе мы сами и выращиваем хлопок, и перерабатываем его. Насколько мне известно, заказы на текстильную продукцию есть на несколько лет вперед", — заметил Алимджанов.

По словам эксперта, благодаря уменьшению экспорта хлопкового сырья и строительству текстильных фабрик правительством Узбекистана, а также созданию класса собственников-фермеров, республика значительно нарастила объемы производства текстиля.




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