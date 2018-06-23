Зудин: у западных СМИ не получилось очернить ЧМ-2018

Статьи западных СМИ явным образом расходятся с впечатлениями болельщиков и с тем, как идет Чемпионат мира, заявил российский политолог Алексей Зудин.

В эфире радио Sputnik Алексей Зудин отметил, что западные СМИ оказались в сложном положении.

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"Стало очевидно, что все их усилия очернить, если называть вещи своими именами, чемпионат мира по футболу в России, точно так же как они пытались дискредитировать зимнюю Олимпиаду в Сочи, потерпели крах", — сказал эксперт.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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