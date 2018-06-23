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Роман Билецкий
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Билецкий: какие сладости можно есть тем, кто на диете

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Фитнес-тренер Роман Билецкий рассказал, как есть сладкое и не толстеть.

"Скажем так, сладости и похудение — это две далекие друг от друга вещи, поэтому сладкого, конечно, нужно есть поменьше. Но исключением может быть черный шоколад 70-80%, но не всю плитку сразу. Также можно есть фрукты, или сухофрукты, но очень маленькое количество", — советует эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.

Также Билецкий отмечает, что отлично снимает тягу к сладкому како.

Подробнее слушайте в нашей аудиоверсии.

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Теги:
сладкое, диета



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