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Проректор по развитию Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов
© Sputnik / Александр Натрускин

Сафонов: яркая антироссийская позиция Лондона на руку Трампу

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Соединенным Штатам придется находить компромисс с Россией по целому ряду вопросов, заявил политолог Александр Сафонов.

В эфире радио Sputnik Александр Сафонов прокомментировал новость о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Яркая антироссийская позиция Лондона, проявляемая в последние лет 10, играет на интерес самому Трампу, потому что у него появляется более сильная переговорная позиция с Россией. И когда придется находить компромисс, то Трамп может сказать, что его не поймут его собственные союзники и Россия должна пойти ему на уступки", - отметил эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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