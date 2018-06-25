Сафонов: яркая антироссийская позиция Лондона на руку Трампу

В эфире радио Sputnik Александр Сафонов прокомментировал новость о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Яркая антироссийская позиция Лондона, проявляемая в последние лет 10, играет на интерес самому Трампу, потому что у него появляется более сильная переговорная позиция с Россией. И когда придется находить компромисс, то Трамп может сказать, что его не поймут его собственные союзники и Россия должна пойти ему на уступки", - отметил эксперт.

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