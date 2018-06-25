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Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Foto : из архива Сергея Ермакова

Ермаков: у НАТО не получится реанимировать Североатлантический альянс

Радио
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Политолог Сергей Ермаков оценил эффективность НАТО как инструмента обеспечения безопасности в Европе.

Военно-политический блок НАТО, основанный еще в 1949 году, давно устарел, считает собеседник радио Sputnik Сергей Ермаков.

"НАТО как инструмент, вокруг которого строится европейская архитектура безопасности, не просто устарел, он даже не отвечает современным реалиям. И выстроить вокруг него нормальную архитектуру безопасности не получится", — отметил политолог.

По его словам, те методы решения проблем, которые предлагает НАТО, неэффективны.

"Как бы ни хотели реанимировать Североатлантический альянс, сделать это не получится. Что касается проблем бе6зопаности, вклад со стороны НАТО действительно есть, но нельзя сказать, что он очень эффективен", — резюмировал Сергей Ермаков.




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