22:48 25 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Бахтиёр Эргашев
© Facebook / Бахтиёр Эргашев

Эргашев: для победы над боевиками ИГ талибам нужно договариваться с Кабулом

Радио
Получить короткую ссылку
52 0 0

Директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев видит одну из угроз для талибов в возвращающихся в регион из Сирии и Ирака отрядах ИГ.

 

Эксперт уверен, что для стабилизации положения в стране и продолжения мирного процесса представителям "Талибана" необходимо выстраивать диалог с Кабулом.

"Сейчас в Афганистан возвращаются битые в Сирии и Ираке боевики "Исламского государства" (организация запрещена в РФ и Узбекистане. — Ред.). По разным данным, это от полутора до девяти тысяч человек, имеющих военный опыт. Если талибы хотят победить иноплеменных террористов, то им просто необходима консолидация с правительственными властями", — подчеркнул Эргашев.

Дмитрий Верхотуров
© vk.com
Верхотуров: в переговорах с "Талибаном" возможны лишь локальные успехи
По его мнению, внешняя угроза, которая актуальна и для соседних стран, в первую очередь для государств Центральной Азии, может сплотить противоборствующие стороны и ускорить процесс мирного урегулирования.

Ташкент неоднократно призывал именно к мирному решению конфликта в Афганистане, предлагая даже свою территорию в качестве нейтральной переговорной площадки. По данным МИД республики, уже установлен контакт с представителями от талибов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Павлодаре начали принимать малышей в детский сад по отпечатку пальца
    Цифровой сад

    Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.

  • Город Ош. Архивное фото
    Тушите свет!

    В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.

  • Аэропорт в Душанбе, архивное фото
    Воздушные ворота

    В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.

  • Вид на комплекс Flame Towers в Баку
    Бакинская площадка

    Власти Афганистана и движение "Талибан" направят своих представителей на заседание Международной координационной группы в столице Азербайджана.

  • Запуск пилотного проекта УЕФА и АБФФ
    "Футболизация" страны

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Белорусская федерация футбола (БФФ) запустили пилотный проект по развитию клубов страны.

  • Книги и учебники
    Абхазский словарь

    Какие три проекта в ближайшие годы планируют реализовать в "Научно-исследовательском центре "Абхазская энциклопедия" – в материале Sputnik.

  • Александр Саргсян
    Руки на капот!

    Правоохранительные органы Армении "произвели действия" в отношении брата экс-президента страны Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна.

  • Александр Гапоненко
    В защиту права

    Узник Рижской центральной тюрьмы, правозащитник Александр Гапоненко обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

  • Военный политолог Александр Перенджиев
    Ваша проблема

    НАТО не заинтересована в том, чтобы реально обеспечить безопасность Балтии и не станет развивать здесь инфраструктуру, считает военный политолог.

  • В Павлодаре начали принимать малышей в детский сад по отпечатку пальца
    Цифровой сад

    Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.

  • Город Ош. Архивное фото
    Тушите свет!

    В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.

  • Аэропорт в Душанбе, архивное фото
    Воздушные ворота

    В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Образ Конфуция, созданный с использованием различных сортов риса на рисовом пасту в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин в Китае.
Зернышко к зернышку: "живые" иллюстрации из риса на полях Китая
Бульдог Жа-жа признан самой уродливой собакой в мире
Парад уродов: бульдог Жа-жа занял первое место среди самых некрасивых собак
Цены на бензин в Таджикистане и странах ЦА
Сколько стоит бензин в странах ЦА

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054