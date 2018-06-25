Эргашев: для победы над боевиками ИГ талибам нужно договариваться с Кабулом

Директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев видит одну из угроз для талибов в возвращающихся в регион из Сирии и Ирака отрядах ИГ.

Эксперт уверен, что для стабилизации положения в стране и продолжения мирного процесса представителям "Талибана" необходимо выстраивать диалог с Кабулом.

"Сейчас в Афганистан возвращаются битые в Сирии и Ираке боевики "Исламского государства" (организация запрещена в РФ и Узбекистане. — Ред.). По разным данным, это от полутора до девяти тысяч человек, имеющих военный опыт. Если талибы хотят победить иноплеменных террористов, то им просто необходима консолидация с правительственными властями", — подчеркнул Эргашев.

По его мнению, внешняя угроза, которая актуальна и для соседних стран, в первую очередь для государств Центральной Азии, может сплотить противоборствующие стороны и ускорить процесс мирного урегулирования.

Ташкент неоднократно призывал именно к мирному решению конфликта в Афганистане, предлагая даже свою территорию в качестве нейтральной переговорной площадки. По данным МИД республики, уже установлен контакт с представителями от талибов.