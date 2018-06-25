Ханкишиев: самый лучший рис для плова выдерживают, как коньяк

Проводя очередной мастер-класс по приготовлению главного узбекского блюда, а заодно представляя всероссийский кулинарный конкурс, Сталик Ханкишиев рассказал, где растет самый ценный для плова рис и какие стадии обработки он проходит перед тем, как попасть в казан.

"Это не обычный рис, это драгоценный рис, узбекский. Одна из разновидностей Девзиры – Чунгара. Он хорошо растет в тех местах, где много воды и яркого солнца, в Центральной Азии это, прежде всего, предгорные районы. Кроме того, рис выдерживают и ферментируют. Как дорогой коньяк или табак. Самый плохонький – год, получше – три или семь лет. Вот этому,например, шесть лет – посмотрите, он как янтарь", — заметил кулинар, показывая на шумовке отборные зерна под удивленные возгласы собравшихся.

Еще одна важная деталь при приготовлении плова – это температурный режим. Навык приходит с опытом, а для тех, кто изучает рецепт через интернет или по книгам специально прописывают температуру.

О главных составляющих хорошего узбекского плова слушайте в нашем радиоподкасте.

Комитет по туризму Узбекистана при участии Сталика Ханкишиева объявили конкурс для жителей России. На заочном этапе необходимо прислать ролик с приготовлением узбекского блюда. В полуфинале участники поборются за главный приз в очном кулинарном поединке, а три призера получат шанс посетить Узбекистан, чтобы лучше узнать национальную кухню.