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Хаджимухаммад Умаров, эксперт Института экономики и демографии АН РТ
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Умаров: скоро цемент из Таджикистана полностью завоюет узбекский рынок

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Экономист Хаджимухаммад Умаров прокомментировал рост товарооборота между Узбекистаном и Таджикистаном.

Таджикистан увеличил объемы экспорта с Узбекистаном, в первую очередь за счет продажи стройматериалов, в частности, цемента, заявил в эфире Sputnik Таджикистан экономист, профессор Академии наук Таджикистана Хаджимухаммад Умаров.

"Строительные организации Узбекистана знают, что цемент таджикского производства очень высокого качества. Даже несмотря на технологические улучшения на узбекских предприятиях, их известняк не позволяет производить настолько качественный товар", — отметил он.

О том, сколько именно будет закупать республика цемента в соседнем государстве, слушайте в аудиоподкасте.




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