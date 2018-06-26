Карымсаков: сейчас идет возрождение Великого Шелкового пути

О том, какие вопросы мэры городов стран Шелкового пути будут обсуждать на форуме в Астане, слушайте в подкасте Sputnik Казахстан.
Первый заместитель руководителя международного секретариата G-Global Мурат Карымсаков анонсировал приезд около 80 мэров и представителей городов стран Шелкового пути на Global Silk Road, который пройдет 2-3 июля в Астане.
О том, какие вопросы мэры городов стран Шелкового пути будут обсуждать на форуме в Астане, слушайте в подкасте Sputnik Казахстан.
Президент Узбекистана провел совещание, посвященное проблемам в автомобильной отрасли республики и поручил разработать новую концепцию развития этой важнейшей для экономики сферы.
Министерство Финансов Узбекистана объявило конкурс на разработку логотипа, победителю достанется денежный приз в 4,3 миллиона сумов.
Во вторник, 26 июня, стало известно, что в Москве на 90-м году жизни скончался известный советский и российский поэт Андрей Дементьев.
РТРК "Казахстан" выявила нарушения в трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу в букмекерских конторах, ресторанах и барах страны.
Учитывая, что в Кыргызстане есть женщины, которые занимают довольно высокие государственные должности, редакция Sputnik решила выяснить, чем занимаются их мужья.
В Таджикистане потребовали аннулировать распоряжение Минобрнауки о новых правилах выезда за границу на учебу или командировку преподавателей и студентов.
Масштабный военный парад, приуроченный к столетию создания вооруженных сил Азербайджана, прошел на площади "Азадлыг" в Баку.
Впервые на параде в День Независимости в белорусской столице примут участие военные из Китая.
Какой послевоенная Абхазия запомнилась российскому военному журналисту Александру Сладкову и как он едва не погиб от взрыва, читайте в материале Sputnik.
Злоумышленник устроил целое кино на улицах Еревана: он выкрал кольцо, угрожал ножом, хотел уехать на машине, но попал в аварию.
Пользователи соцсетей ответили жестоким троллингом на пост епископа Петериса Спрогиса, которого партия "Согласие" выдвинула своим кандидатом в президенты Латвии.
В Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет.
В столице Молдовы продолжаются протесты правоцентристских сил по поводу непризнания итогов внеплановых выборов мэра Кишинева.
"Особое мнение" эстонской стороны может сорвать грядущее подписание соглашения о синхронизации сетей Балтии с Западной Европой.
Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову будет присвоено звание почетного гражданина города Алагир в Северной Осетии.
РТРК "Казахстан" выявила нарушения в трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу в букмекерских конторах, ресторанах и барах страны.
Учитывая, что в Кыргызстане есть женщины, которые занимают довольно высокие государственные должности, редакция Sputnik решила выяснить, чем занимаются их мужья.
В Таджикистане потребовали аннулировать распоряжение Минобрнауки о новых правилах выезда за границу на учебу или командировку преподавателей и студентов.