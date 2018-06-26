Карымсаков: сейчас идет возрождение Великого Шелкового пути

Первый заместитель руководителя международного секретариата G-Global Мурат Карымсаков анонсировал приезд около 80 мэров и представителей городов стран Шелкового пути на Global Silk Road, который пройдет 2-3 июля в Астане.

"На следующей неделе мы будем встречать гостей форума мэров городов. На сегодняшний день свое согласие дали мэры 30 городов и столько же заместителей и руководителей подразделений", — сказал заместитель руководителя международного секретариата G-Global.

О том, какие вопросы мэры городов стран Шелкового пути будут обсуждать на форуме в Астане, слушайте в подкасте Sputnik Казахстан.