Бабурин: Дементьев обладал лирической свежестью, которую не придумать

Советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в Москве на 90-м году жизни.
По словам Сергея Бабурина, хорошо знавшего поэта, Дементьев обладал природной лирической свежестью, а также был очень активным общественным деятелем, которому была небезразлична судьба страны и его малой родины — Тверской области.
"Для меня Дементьев был олицетворением высокой поэзии, которой славится русская и советская культура, и одновременно высочайшим мастером в организации издательской деятельности. Я никогда не забуду эпоху журнала "Юность", которая связана с именем Андрея Дементьева. Встречаясь много раз с ним в последние годы, я восхищался его свежестью таланта и высокой заинтересованностью в решении повседневных проблем отечества", — рассказывает Бабурин в эфире радио Sputnik Беларусь.
"Это либо дано богом, или этого нет вовсе. Я всегда буду гордиться, что мне посчастливилось дружить с таким великим человеком", — заключил российский политик.
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