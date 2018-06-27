Бабурин: Дементьев обладал лирической свежестью, которую не придумать

Известный российский политический и общественный деятель Сергей Бабурин назвал большой потерей для культуры России кончину поэта Андрея Дементьева, с которым он много лет дружил.

Советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в Москве на 90-м году жизни.

По словам Сергея Бабурина, хорошо знавшего поэта, Дементьев обладал природной лирической свежестью, а также был очень активным общественным деятелем, которому была небезразлична судьба страны и его малой родины — Тверской области.

"Для меня Дементьев был олицетворением высокой поэзии, которой славится русская и советская культура, и одновременно высочайшим мастером в организации издательской деятельности. Я никогда не забуду эпоху журнала "Юность", которая связана с именем Андрея Дементьева. Встречаясь много раз с ним в последние годы, я восхищался его свежестью таланта и высокой заинтересованностью в решении повседневных проблем отечества", — рассказывает Бабурин в эфире радио Sputnik Беларусь.

© Sputnik / Евгений Биятов Ода плову и любовный роман: какую роль сыграл Ташкент в жизни поэта Дементьева

Он добавил, что Дементьев обладал уникальной лирической свежестью, которую невозможно придумать или имитировать.

"Это либо дано богом, или этого нет вовсе. Я всегда буду гордиться, что мне посчастливилось дружить с таким великим человеком", — заключил российский политик.

Полный комментарий слушайте в нашем радиоподкасте.