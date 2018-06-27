Тиесов: Казахстан начнет экспорт бензина в страны ЦА к концу года

Генеральный директор акционерного общества "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" Данияр Тиесов в ходе международной конференции "Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2018" в Астане рассказал о планах Казахстана по экспорту бензина.
Как отметил эксперт, к концу года Казахстан может суммарно экспортировать 300-400 тысяч тонн бензина. В 2019 году, если объемы загрузки заводов будут соответствовать заявленным планам, экспорт составит 1-1,2 миллиона тонн бензина.
"Вы знаете, что на период, когда мы завозили продукты из РФ и зависели от их продуктов, у нас были соглашения, которые запрещали нам экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана. Эту работу ведет Минэнерго. Нам также нужно все это оформить законодательно, 3-4 месяца на это уйдет. Думаю, к концу года у нас появятся законодательные возможности, чтобы полномасштабно работать с сопредельными странами по контрактам", — отметил Тиесов, отвечая на вопрос представителя Таджикистана.
Он добавил, что в планах у республики наладить экспорт бензина в три страны Центральной Азии - Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Подробнее о том, какие компании будут поставлять казахстанский бензин за границу, слушайте в подкасте.