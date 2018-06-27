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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Sputnik / Александр Натрускин

Мендкович: в Таджикистане народ испытывает доверие к действующей власти

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Председатель Евразийского аналитического клуба и эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович рассказал, смог ли Таджикистан справиться с последствиями гражданской войны.

Мендкович отметил, что эта трагическая страница в истории Таджикистана пришлась на момент формирования в стране действующей политической системы.

Она зарождалась, формировалась и укреплялась именно в годы гражданской войны в республике, поэтому преодоление послевоенного кризиса неразрывно связано с национальной мифологией и коллективной памятью, забыть такие события невозможно.

Новостройки в городе Душанбе, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
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"Важно то, что гражданская война была завершена в результате мирного соглашения, в ходе которого многие представители оппозиции были интегрированы во властные институты, что в среднесрочной перспективе оказалось лучшим решением", — отметил он в беседе со Sputnik Таджикистан.

Эксперт подчеркнул, что представители менее светского крыла политической системы впоследствии не смогли задержаться ни во власти, ни у нее. Члены оппозиции покинули эту сферу из-за неудачных попыток госпереворота несколько лет назад, а также после запрета Партии исламского возрождения в стране.

Теги:
Таджикистан, Узбекистан



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