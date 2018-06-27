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Аза Мигранян, архивное фото

Мигранян: тотальная либерализация может стать шоком для узбекской экономики

© RIA Novosti.
Радио
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Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян рассказала, на что пойдет выданный Узбекистану кредит.

Всемирный банк готов поддержать Узбекистан в трансформации экономики и создании новых рабочих мест. Предоставив кредитные средства в размере полумиллиарда долларов.

По мнению эксперта, эффективность кредитов. Выдаваемых Узбекистану международными финансовыми институтами, будет зависеть от реализации конкретных проектов. При этом. Уверена Мигранян, не все общепринятые стандарты применимы в отдельно взятой стране.

"Практика показывает, что условия выдачи кредитов и любые формы финансирования от данного международного кредитного учреждения, всегда сопровождается определенными условиями. Чаще всего это сумма целевого назначения, которую принимающая сторона должна использовать непосредственно по тем программам в рамках данного финансирования»", — подчеркнула эксперт.

Штаб-квартира Всемирного Банка
© Flickr
Всемирный банк дал рекомендации по реформированию налоговой системы
Если средства пойдут на либерализацию валютного регулирования, то для населения это может обернуться своего рода шоковой терапией и резким падением уровня жизни.

В случае финансирования конкретных инфраструктурных проектов или производств напротив, эффект будет более очевидным. Однако Мигранян уверена, что сам факт, что международные структуры выделяют деньги республики говорит о значительном экономическом потенциале этой страны.

Теги:
валюта, Всемирный банк, Аза Мигранян, Экономика



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