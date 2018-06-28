Светов о том, почему упрощается оформление вида на жительство в России

Получить вид на жительство в России иностранцам станет проще. МВД и Министерство труда до сентября должны подготовить свои предложения по изменению законодательства. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
О необходимости этой меры рассказал политолог Юрий Светов.
По его словам, всегда было какое-то недоумение, почему так трудно русскоязычным стать гражданами России.
"Польша, Венгрия, Румыния охотно раздают свои паспорта тем, кто связан корнями с этими странами. Мир борется за мигрантов, которые способны работать и включиться в жизнь общества", — сказал Юрий Светов радио Sputnik.
Главное, отметил эксперт, чтобы приезжие нашли работу.