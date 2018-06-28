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Журналист Юрий Светов
из личного архива Юрия Светова

Светов о том, почему упрощается оформление вида на жительство в России

Радио
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О том, почему необходимо упростить процедуру получения вида на жительство в России, рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

Получить вид на жительство в России иностранцам станет проще. МВД и Министерство труда до сентября должны подготовить свои предложения по изменению законодательства. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

О необходимости этой меры рассказал политолог Юрий Светов.

По его словам, всегда было какое-то недоумение, почему так трудно русскоязычным стать гражданами России.

"Польша, Венгрия, Румыния охотно раздают свои паспорта тем, кто связан корнями с этими странами. Мир борется за мигрантов, которые способны работать и включиться в жизнь общества", — сказал Юрий Светов радио Sputnik.

Главное, отметил эксперт, чтобы приезжие нашли работу.

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Теги:
МВД России, Россия



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