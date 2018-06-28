Затулин: надеюсь на поддержку Думы в вопросе упрощения получения гражданства

Первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал возможность упрощения получения российского гражданства.

Ранее в Государственную думу РФ внесли законопроект, предусматривающий упрощенное получение жителями СНГ российского гражданства.

В беседе на радио Sputnik Затулин сказал, что документ имеет большое значение для жителей всего постсоветского пространства.

"Этот законопроект давно надо было вносить. После развала СССР некоторые люди десятилетиями оставались без гражданства, а после событий на Украине, когда хлынул поток беженцев, этот вопрос снова стал актуальным", — отметил парламентарий.

Ранее президент Владимир Путин поручил МВД и Минтруду РФ упростить порядок выдачи разрешений на временное проживание и вида на жительство иностранным гражданам, знающим русский язык. Поручение предстоит выполнить до 31 августа текущего года.