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Каланов Алишер
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Каланов рассказал, как будет развиваться Узбекистан до 2035 года

Радио
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Председатель МННО "Буюк келажак" Алишер Каланов рассказал о планах развития Узбекистана до 2035 года согласно стратегии, подписанной президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Сегодня открылся форум "Узбекистан 2035", который организован МННО "Буюк келажак" при поддержке центра "Стратегия развития Узбекистана".

С 28 по 30 июня 2018 года в Ташкенте пройдут всесторонние публичные обсуждения концепции и стратегии развития Узбекистана до 2035 года, в которых также примут участие соотечественники, живущие по всему миру.

"Наше предложение — это посмотреть на более дальний горизонт до 2035 года, какой мы видим нашу родину, чего она должна достичь, начиная от экономики, национального единства, культуры, обеспечения ресурсами, продовольственной безопасности, и какую модель развития направлений мы хотим предложить", — сказал Каланов.

Он также добавил, что реализовывать программу развития будет помогать международная консалтинговая компания KPMG. 

Теги:
стратегия развития, бизнес, "Буюк келажак", Узбекистан



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  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

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