Каланов рассказал, как будет развиваться Узбекистан до 2035 года

Сегодня открылся форум "Узбекистан 2035", который организован МННО "Буюк келажак" при поддержке центра "Стратегия развития Узбекистана".стратегии развития Узбекистана до 2035 года, в которых также примут участие соотечественники, живущие по всему миру.
"Наше предложение — это посмотреть на более дальний горизонт до 2035 года, какой мы видим нашу родину, чего она должна достичь, начиная от экономики, национального единства, культуры, обеспечения ресурсами, продовольственной безопасности, и какую модель развития направлений мы хотим предложить", — сказал Каланов.
Он также добавил, что реализовывать программу развития будет помогать международная консалтинговая компания KPMG.