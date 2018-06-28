Каланов рассказал, как будет развиваться Узбекистан до 2035 года

Председатель МННО "Буюк келажак" Алишер Каланов рассказал о планах развития Узбекистана до 2035 года согласно стратегии, подписанной президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Сегодня открылся форум "Узбекистан 2035", который организован МННО "Буюк келажак" при поддержке центра "Стратегия развития Узбекистана".

С 28 по 30 июня 2018 года в Ташкенте пройдут всесторонние публичные обсуждения концепции и стратегии развития Узбекистана до 2035 года, в которых также примут участие соотечественники, живущие по всему миру.

"Наше предложение — это посмотреть на более дальний горизонт до 2035 года, какой мы видим нашу родину, чего она должна достичь, начиная от экономики, национального единства, культуры, обеспечения ресурсами, продовольственной безопасности, и какую модель развития направлений мы хотим предложить", — сказал Каланов.

Он также добавил, что реализовывать программу развития будет помогать международная консалтинговая компания KPMG.