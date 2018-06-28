Бышок: НАТО зарабатывает на слухах о военной мощи России

Североатлантический альянс заявил о потере своего превосходства в воздухе, в качестве главной угрозы называются системы ПВО, подчеркивается военное могущество России.

Неожиданные утверждения в эфире радио Sputnik.Литва прокомментировал политический эксперт Станислав Бышок.

"Нужно понимать, что любая вот такая аналитика, конечно же, связана с достижением определенных внутренних целей. И в данном случае внутренняя цель – это совершенно точно увеличение бюджетов. Точно так же любые внешнеполитические успехи России трактуются как потеря инициативы. Под это дело они тут же начинают просить больше средств и бюджетов", — заявил Бышок.

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