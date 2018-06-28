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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

Бышок: НАТО зарабатывает на слухах о военной мощи России

Радио
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Политический аналитик Станислав Бышок прокомментировал последние заявления альянса о потере своего военного могущества.

 

Североатлантический альянс заявил о потере своего превосходства в воздухе, в качестве главной угрозы называются системы ПВО, подчеркивается военное могущество России.

Неожиданные утверждения в эфире радио Sputnik.Литва прокомментировал политический эксперт Станислав Бышок.

"Нужно понимать, что любая вот такая аналитика, конечно же, связана с достижением определенных внутренних целей. И в данном случае внутренняя цель – это совершенно точно увеличение бюджетов. Точно так же любые внешнеполитические успехи России трактуются как потеря инициативы. Под это дело они тут же начинают просить больше средств и бюджетов", — заявил Бышок.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
эксперт, политика, НАТО



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  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

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