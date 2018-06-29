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Бахтиёр Эргашев
© Facebook / Бахтиёр Эргашев

Эргашев: в переговорах с талибами главное никого не забыть пригласить

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Директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев рассказал Sputnik, в чем кроется основная проблема мирного диалога в Афганистане и почему ситуация в стране может измениться в любой момент.

По словам эксперта, большие сложности в процессе урегулирования ситуации в Афганистане создает неоднородность и порой разнонаправленность отдельных группировок движения "Талибан" (движение признано в РФ террористическим. — Ред.).

"Мы привыкли называть это одним словом, но на самом деле это очень разнородная и порой разнонаправленная масса. Кто-то сотрудничает с Пакистаном, другие работают на деньги монархий Персидского залива, а иные и вовсе получают средства чуть ли ни от Китая. Поэтому если одна, даже самая значительная группировка талибов пошла на переговоры, это не значит, что другие течения будут с этим согласны. Если их забыли пригласить или они сами отказались, то на другой день они напомнят о себе новыми взрывами и провокациями", — предостерег эксперт.

Бахтиёр Эргашев
© Facebook / Бахтиёр Эргашев
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Он добавил, что в этих условиях необходимо максимально учесть интересы всех группировок и договориться о переговорах в самом широком составе, чтобы все участники конфликта могли получить равные политические права на национальном или хотя бы региональном уровне.

Узбекистан по итогам ташкентской конференции по решению афганского вопроса заявил о готовности предоставить переговорную площадку, в том числе и с участием представителей движения "Талибан". Кроме того, МИД страны заявил, что с оппозиционными силами уже достигнут контакт и в настоящее время продолжаются переговоры.

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Теги:
Талибан, Афганистан



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