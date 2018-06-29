Леонов: Узбекистан экономит бюджетные средства, заменяя банкноты монетами

Центральный банк Узбекистана со 2 июля выпускает в обращение новые монеты достоинством 50, 100, 200 и 500 сумов.

Эксперт Союза бонистов, член Центра изучения памятников бумажно-денежного обращения Роман Леонов рассказал, зачем Узбекистану новые монеты.

Он отмечает, что замена бумажных денежных знаков мелких номиналов на монеты вызвана в первую очередь экономией бюджетных денег, которые идут на печать банкнот.

"В России в 97-м году были бумажные денежные знаки номиналом пять рублей. Сегодня их уже полностью заменили монеты. Точно так же из оборота были выведены бумажные десятки", — отмечает Леонов.

Эксперт обращает внимание на то, что срок годности монеты — порядка 20 лет, а мелкие денежные купюры изнашиваются через 6-8 месяцев.