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Председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований Мастерская евразийских идей (Workshop of Eurasian Ideas) Григорий Трофимчук
Фото / из личного архива Григория Трофимчука

Трофимчук: ЕС жестко запрещает символы СССР, но выбирает звезды на флаге

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Политолог, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал, как Евросоюз запрещает символику Советского Союза, но при этом копирует его устройство.

Накануне в Брюсселе открылся двухдневный саммит ЕС. Участники встречи обсуждают миграционный кризис, продление антироссийских санкций и отношения России и США.

"Евросоюз изначально на этапах своего формирования допустил ошибку. Они так критикуют символы Советского Союза повсеместно, но при этом берут себе на флаг звезды. Да, они не красные, но пятиконечные. Есть еврокомиссары в чистом виде, если они так жестко относятся к советским комиссарам на протяжении всей истории, почему они тогда себе взяли такое название должности?" — задается вопросом эксперт.

Теги:
идеология, пропаганда, ЕС, СССР, Европа



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