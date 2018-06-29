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Режиссер Борис Бабаев на площади Дружбы народов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Бабаев: сложнее всего было найти знакомых матери Спартака Мишулина

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Режиссер фильма "Мама... Спасение в Ташкенте" рассказал об особенностях процесса съемок документального кино.

В конце июня в столице Узбекистана презентовали новую документальную картину "Мама... Спасение в Ташкенте", лента рассказывает о дружбе народов на примере жизни матери известного актера Спартака Мишулина Анны Васильевны.

О создании фильма и возникших в процессе работы трудностях Sputnik.Узбекистан рассказал режиссер Борис Бабаев.

"В Ташкенте Мишулина прожила 48 лет. Нам удалось создать довольно интересный фильм о ее жизни в узбекистанской столице", - утверждает режиссер.

По его словам, самой большой проблемой оказалось найти очевидца, который был бы знаком с героиней.

Спартак Мишулин родился в Москве. Его мать Анна Васильевна, занимавшая достаточно высокий пост в партийной номенклатуре, была арестована, когда ребенку было только 10 лет, и как врага народа ее сослали в Ташкент.

Теги:
документальный фильм, режиссер



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