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Игорь Денисов старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД
© Российский совет по международным делам

Денисов: Дели и Пекин могут помочь решить проблемы водоснабжения в ЦА

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По мнению старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД Игоря Денисова, участие Дели и Пекина в работе ШОС может способствовать развитию государств Центральной Азии.

В начале июня в китайском Циндао прошел саммит ШОС, который впервые состоялся в формате "восьмерки" с участием Индии и Пакистана, принятых в организацию год назад.

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"У Индии есть свои проекты интеграционного характера в Центральной Азии. В рамках одной организации есть много возможностей, чтобы Индия и Китай осуществляли совместные проекты по социально-экономическому развитию региона", — пояснил Игорь Денисов Sputnik Таджикистан.

По его словам, многомиллиардных инвестиций ждать не стоит, но Дели и Пекин могли бы помочь в реализации гуманитарных и социально ориентированных начинаний, в частности, с решением проблем водоснабжения и внедрения экономичных, энергоэффективных технологий управления городским хозяйством.

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Теги:
ШОС, Китай, Индия, Центральная Азия



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