Денисов: Дели и Пекин могут помочь решить проблемы водоснабжения в ЦА

"У Индии есть свои проекты интеграционного характера в Центральной Азии. В рамках одной организации есть много возможностей, чтобы Индия и Китай осуществляли совместные проекты по социально-экономическому развитию региона", — пояснил Игорь Денисов Sputnik Таджикистан.
По его словам, многомиллиардных инвестиций ждать не стоит, но Дели и Пекин могли бы помочь в реализации гуманитарных и социально ориентированных начинаний, в частности, с решением проблем водоснабжения и внедрения экономичных, энергоэффективных технологий управления городским хозяйством.