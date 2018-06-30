Захарова об успехе ЧМ-2018: Россию хотели изолировать, но у них получилось

По словам Марии Захаровой, успех мирового футбольного первенства в России признали даже те, кто был настроен неоднозначно и к турниру, и к самой стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что до начала чемпионата мира по футболу в России отдельные западные СМИ вылили массу негатива на хозяев первенства в попытке максимально политизировать спортивное мероприятие, запугать болельщиков и добиться бойкота турнира.

"Реальность – лучший аргумент в борьбе с пропагандой и стремлением выдавать желаемое за действительное. Вот вам и ответ на вопрос относительно изоляции России. Не надо слушать тех, кто говорит о том, что Россия изолирована. Они врут. Они хотели изолировать, но у них не получилось", — подчеркнула Захарова.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу начался 14 июня. Матчи первенства принимают 11 городов страны.

Всю информацию о турнире можно найти в спецпроекте FIFA 2018 на Sputnik Узбекистан.