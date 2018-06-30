15:13 30 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
© Sputnik / Сергей Мамонтов

Захарова об успехе ЧМ-2018: Россию хотели изолировать, но у них получилось

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0

По словам Марии Захаровой, успех мирового футбольного первенства в России признали даже те, кто был настроен неоднозначно и к турниру, и к самой стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что до начала чемпионата мира по футболу в России отдельные западные СМИ вылили массу негатива на хозяев первенства в попытке максимально политизировать спортивное мероприятие, запугать болельщиков и добиться бойкота турнира.

"Реальность – лучший аргумент в борьбе с пропагандой и стремлением выдавать желаемое за действительное. Вот вам и ответ на вопрос относительно изоляции России. Не надо слушать тех, кто говорит о том, что Россия изолирована. Они врут. Они хотели изолировать, но у них не получилось", — подчеркнула Захарова.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу начался 14 июня. Матчи первенства принимают 11 городов страны.

Всю информацию о турнире можно найти в спецпроекте FIFA 2018 на Sputnik Узбекистан.

По теме

Зудин: у западных СМИ не получилось очернить ЧМ-2018
Теги:
футбол, Чемпионат мира по футболу 2018, МИД России, Мария Захарова, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Первый частный парк развлечений в Кабуле
Радоваться жизни даже во время войны: в Кабуле открыли парк развлечений
СПУТНИК_Бельгийские и британские фанаты устроили гуляния в Калининграде
Шумно и дружно: как британцы и бельгийцы радуются выходу в плэй-офф
Ограничение проезда в Ташкенте
Какие улицы перекрыты в Ташкенте из-за ремонта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054