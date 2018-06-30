Камчибеков о судьбах детей, живущих в семьях алкоголиков и наркоманов

В эфире Sputnik Кыргызстан эксперт рассказал, что несложно догадаться, как сложится судьба у детей, которые росли в неблагополучных семьях.

"Если в процессе своего становления ребёнок видит пьющих родителей, то он сам начинает принимать алкоголь не из-за дурной наследственности, а потому что он сам себе дает психологическое саморазрешение и самооправдание. Однако скществует и масса примеров, когда алкоголиками и наркоманами становились дети в семьях, где алкоголь не просто не приветствовали, но даже запрещали", — отметил он.

Что же касается детей родителей-наркоманов, то о них говорить сложнее, так как семьи наркозависимых распадаются почти со стопроцентной вероятностью.

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