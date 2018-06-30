Ковалева о стрессе на работе: главный раздражитель человека - другой человек

"Если мы общаемся с техникой, то здесь меньше стресса, хотя компьютеры нас тоже подводят", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.
Также Ковалева подчеркнула, что чем больше сил сотрудник тратит на работе, тем чаще он испытывает стресс.
Психолог Елена Ковалева назвала причины стресса на работе.
"Если мы общаемся с техникой, то здесь меньше стресса, хотя компьютеры нас тоже подводят", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.
Также Ковалева подчеркнула, что чем больше сил сотрудник тратит на работе, тем чаще он испытывает стресс.
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В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.