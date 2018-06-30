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психолог Елена Ковалева

Ковалева о стрессе на работе: главный раздражитель человека - другой человек

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Психолог Елена Ковалева назвала причины стресса на работе.

По ее словам, самые нервные профессии — те, которые подразумевают постоянное общение с людьми.

"Если мы общаемся с техникой, то здесь меньше стресса, хотя компьютеры нас тоже подводят", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.

Также Ковалева подчеркнула, что чем больше сил сотрудник тратит на работе, тем чаще он испытывает стресс.

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Теги:
психолог, стресс, работа



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