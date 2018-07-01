Психолог Мехмангызы: идти к гадалкам людей заставляет отчаяние

Психолог Фергана Мехмангызы объяснила причины, по которым люди чаще всего обращаются к помощи гадалок и прочих оккультистов.

В эфире Sputnik Азербайджан Фергана Мехмангызы отметила, что человек, который чувствует поддержку семьи и уверен в себе и в своих действиях, никогда не будет прибегать к помощи гадалки.

"Чаще всего к гадалкам ходят из-за проблем в любви, а вот подростки — чтобы поступить в университет. Это из-за отчаяния, неуверенности в себе. Это попытка взвалить на чужие плечи ответственность, с которой подростки не в силах справиться сами. Гадание кажется им более коротким и верным путем", — отметила эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.