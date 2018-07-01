Астролог Рязанцев: не спешите – и вы сможете исправить допущенные ошибки

В эфире Sputnik Кыргызстан Андрей Рязанцев рассказал, что первая неделя июля располагает к путешествиям, отдыху у воды и романтике.
"Длительные сроки выполнения работы не будут раздражать. Это позволит увидеть ранее допущенные ошибки и исправить их. Благополучно будут решены вопросы с документами. Удачно решатся финансовые дела", — отметил он.
По словам астролога, 13 числа будет частное солнечное затмение, а потому к середине июля эмоции вспыхнут с новой силой.
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