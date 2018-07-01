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Астролог Андрей Рязанцев
Sputnik / Табылды Кадырбеков

Астролог Рязанцев: не спешите – и вы сможете исправить допущенные ошибки

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Бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев дал прогноз на предстоящую неделю — со 2 по 8 июля — для всех знаков зодиака.

В эфире Sputnik Кыргызстан Андрей Рязанцев рассказал, что первая неделя июля располагает к путешествиям, отдыху у воды и романтике.

"Длительные сроки выполнения работы не будут раздражать. Это позволит увидеть ранее допущенные ошибки и исправить их. Благополучно будут решены вопросы с документами. Удачно решатся финансовые дела", — отметил он.

По словам астролога, 13 числа будет частное солнечное затмение, а потому к середине июля эмоции вспыхнут с новой силой.

Полный прогноз слушайте в аудиоподкасте.




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