Астролог Рязанцев: не спешите – и вы сможете исправить допущенные ошибки

Бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев дал прогноз на предстоящую неделю — со 2 по 8 июля — для всех знаков зодиака.

В эфире Sputnik Кыргызстан Андрей Рязанцев рассказал, что первая неделя июля располагает к путешествиям, отдыху у воды и романтике.

"Длительные сроки выполнения работы не будут раздражать. Это позволит увидеть ранее допущенные ошибки и исправить их. Благополучно будут решены вопросы с документами. Удачно решатся финансовые дела", — отметил он.

По словам астролога, 13 числа будет частное солнечное затмение, а потому к середине июля эмоции вспыхнут с новой силой.

Полный прогноз слушайте в аудиоподкасте.