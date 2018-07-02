Избаиров: вербовщики находят жертв в мечетях

В эфире Sputnik Кыргызстан эксперт отметил, что "охоту" на своих потенциальных жертв вербовщики экстремистских организаций ведут в мечетях по всей Центральной Азии.

К сожалению, в большинстве случаев имамы мечетей не могут полно ответить на вопросы или их ответы не удовлетворяют прихожан. Этого и ждут вербовщики, которые могут сидеть в той же мечети, просто наблюдая за происходящим. Затем дело техники — позвав не получившего ответа человека, они по полочкам раскладывают его вопрос, но уже с радикальной точки зрения", — сказал Избаиров.

Сегодня ислам должен подняться на более высокую ступень, имамы должны быть грамотны в области истории, политологии.

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