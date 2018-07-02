Нарколог Федорова о критериях, по которым можно распознать алкоголика

Не стоит путать умеренное и здоровое потребление алкоголя с физиологической зависимостью, считает психиатр и нарколог Лилия Федорова.

В эфире Sputnik Молдова эксперт заявила, что взаимодействие с алкоголем может выстраиваться по принципу здоровых отношений или проблематичных.

"Расовые, этнические и культурные условия также играют свою роль. Есть целые народы, для которых алкоголь неприемлем. Это вопрос физиологических процессов в организме — отсутствие определенных ферментов. Это сильно сказывается на возможностях переработки алкоголя организмом до конечных продуктов — воды и углекислого газа", — отметила Федорова.

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