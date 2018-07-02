Крутаков: самый главный ущерб от своих же санкций против РФ несет Европа

Политолог и публицист Леонид Крутаков в интервью радио Sputnik прокомментировал позицию Евросоюза, который на саммите в Брюсселе призвал Россию взять на себя вину за крушение Boeing рейса МН17 в 2014 году под Донецком.

По словам Крутакова, какое-то рациональное объяснение подобным призывам найти трудно, поскольку все обвинения в адрес России голословны и не имеют никаких подтверждений. А для чего это нужно Евросоюзу — понятно.

"Им нужно легитимизировать уже сложившиеся конструкции, потому что Boeing стал поводом для введения санкций против России. Напомню, что если экономические санкции были введены после "крымской истории", то секторальные санкции Евросоюз ввел против России после сбитого Boeing. И если сейчас выяснится, что это не Россия, то возникнет масса вопросов со стороны европейских граждан к своим правительствам — а что это было, зачем, почему, у кого вы идете на поводу и какая нам выгода?", — пояснил политолог в интервью радио Sputnik.

Brendan SMIALOWSKI / AFP Глава ФРГ Ангела Меркель обсудила с Трампом санкции против России

По его мнению, самый большой ущерб от санкций несет не Америка, инициатор санкций, а именно Европа. "Я думаю, только этим и можно объяснить требования ЕС, чтобы Россия признала свою вину", — сказал Леонид Крутаков.

Как писал Sputnik Эстония, главными темами саммита Европейского союза, который прошел 28-29 июня 2018 года в Брюсселе, были миграционная политика Европы, Brexit и продление санкций против России.

На саммите Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения Boeing на Украине в 2014 году. "Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса. Он призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчетности", — говорится в заключительном документе саммита.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа утверждает, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", с территории, подконтрольной ополченцам. При этом, согласно выводам российских военных экспертов, ракета была выпущена с территории, находившейся под контролем украинской армии.

В МИД России неоднократно подчеркивали, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов следственной группы. Министерство отмечает, что российская сторона считает ее методы работы непрозрачными, и указывает на неприемлемость игнорирования важной информации, предоставленной российской стороной.