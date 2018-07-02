Крутаков: самый главный ущерб от своих же санкций против РФ несет Европа

"Им нужно легитимизировать уже сложившиеся конструкции, потому что Boeing стал поводом для введения санкций против России. Напомню, что если экономические санкции были введены после "крымской истории", то секторальные санкции Евросоюз ввел против России после сбитого Boeing. И если сейчас выяснится, что это не Россия, то возникнет масса вопросов со стороны европейских граждан к своим правительствам — а что это было, зачем, почему, у кого вы идете на поводу и какая нам выгода?", — пояснил политолог в интервью радио Sputnik.
Как писал Sputnik Эстония, главными темами саммита Европейского союза, который прошел 28-29 июня 2018 года в Брюсселе, были миграционная политика Европы, Brexit и продление санкций против России.
На саммите Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения Boeing на Украине в 2014 году. "Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса. Он призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчетности", — говорится в заключительном документе саммита.
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов следственной группы. Министерство отмечает, что российская сторона считает ее методы работы непрозрачными, и указывает на неприемлемость игнорирования важной информации, предоставленной российской стороной.