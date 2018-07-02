Жилин: США ведут третью мировую через терроризм, не неся ответственность

Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik объясняет, как Вашингтон использует террористов по всему миру с целью противодействия своим геополитическим конкурентам.
Американцы в 21 веке используют терроризм в качестве очень эффективного оружия. Об этом в эфире Sputnik заявил военный эксперт Александр Жилин.
Жилин: терроризм — гениальное изобретение США
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По его словам, США используют этот вид оружия, поскольку его можно применять везде в мире и не нести никакой ответственности за те действия, которые осуществляют террористические организации, курируемые, вооружаемые, обучаемые США.
"Гениальное изобретение, вы ведете третью мировую войну, а вам в ответ никто ничего не объявляет. Подземные коммуникации — это объекты повышенного внимания со стороны диверсантов тех государств, которые рассматривают Россию в качестве страны, которую предстоит атаковать", — сказал он.
Жилин убежден, что если и дальше события будут развиваться таким образом, что террористические организации будут применяться на Украине, в России, в Европе, то выполнение диверсионных работ на подземных коммуникациях военнослужащими США будет в логике этой войны восприниматься как диверсия террористов.
Много говорят о равных правах и равных возможностях для трудовой деятельности, но члены Общества глухих часто сталкиваются с теми, кто их "не слышит". Корреспондент Sputnik побеседовал с одним из участников организации.