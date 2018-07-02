Федорова: Узбекистан для Ирана — запасной вариант на случай разрыва с Европой

Кандидат исторических наук, эксперт центра Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова рассказала, почему Иран заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном и в каких сферах.

По ее мнению, для Тегерана Ташкент, в первую очередь, альтернативное направление развития, но отнюдь не основное и самодостаточное.

"Иран находится в непростой геополитической ситуации, когда под давлением США многие страны отказываются от сотрудничества с этой страной. В этом смысле Узбекистан служит некой альтернативной или дополнением к уже существующим связям с европейскими странами, которые могут в какой-то момент прервать контакты с Тегераном", — пояснила Федорова.

По ее словам, Иран заинтересован в высоких технологиях и новых видах производства, чего экономика Узбекистана пока дать не может. Если говорить о реализации амбициозных совместных проектов, то многое, по мнению эксперта, будет зависеть от того, как часто Ташкент будет оглядываться в своих действиях на Вашингтон.

Ранее стало известно, что Узбекистан и Иран намерены создать совместный инвестиционный комитет для реализации крупных двусторонних проектов.