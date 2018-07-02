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Кандидат политических наук, руководитель аналитической группы Центральная Евразия Владимир Парамонов
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Парамонов: постсоветским странам нужны мегапроекты для реинтеграции

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Кандидат политических наук, руководитель аналитической группы "Центральная Евразия" Владимир Парамонов рассказал Sputnik Узбекистан, что может сблизить страны постсоветского пространства в современных экономических и политических реалиях.

По его мнению, на сегодняшний день на постсоветском пространстве есть некоторые успехи реинтеграции в торгово-экономическом сегменте экономической сферы, но в целом страны продолжают дрейфовать в разные стороны.

"Я не говорю о тех, кто уже, по сути, потерян для полноценной интеграции – странах Балтии и Украине, я говорю только о тех странах, которые к ней еще могут быть готовы, если поставят во главу угла своего развития именно общенациональные, долгосрочные и стратегические интересы, а не узконациональные, краткосрочные и тактические", — отметил эксперт.

Одной из серьезных проблем этого процесса он видит стремительное снижение роли русского языка как инструмента межнационального общения.

"Практически во всех странах бывшего Союза поднимает голову национализм, а идеи интернационализма не находят былой государственной поддержки. Да и кто вообще об этом думает? Мы живем уже в разных образовательных стандартах, уровень самого образования катастрофически снижается", — добавил Парамонов.

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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Незавидная ситуация, по мнению эксперта, и в сфере безопасности. Продолжается разрушение всего комплекса безопасности, в том числе оборонного, единых военно-технических и военно-образовательных стандартов, многих других элементов. Но главное, что касается сферы безопасности постсоветского пространства, так это то, что сфера утратила свою основную функцию - защиты общих экономических интересов и проектов.




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