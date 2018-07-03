Парамонов: интерес к координации внешней политики у стран СНГ есть

Однако, как подчеркнул эксперт, для усиления интеграционных процессов необходимо решить несколько базовых задач.
"Начинать делать это следует с решения базовых задач — мобилизации интеллектуального потенциала на выработку локомотивных экономических проектов, в целом форсирование полноценной (то есть не только торговой) экономической интеграции и кооперации и создания постоянно действующих механизмов экспертной, аналитической и научно-исследовательской работы по наиболее актуальным тематикам", — пояснил Парамонов.
Кроме того, необходимо закрепить принципы междисциплинарности, экспертно-, аналитически- и научно-обоснованных подходов в системе принятия решений, считает эксперт.
Необходимо и понимать политические настроения в обществах – народы хотят справедливости, в том числе честного распределения доходов, доступа к социальным благам, свободы передвижения и многих других свобод, полагает эксперт.
"Да, настроениями можно манипулировать, но часто предпосылки для тех же революционных потрясений связаны именно с нарастанием внутренних проблем и несправедливостью", — считает Парамонов.
Как отмечает эксперт, несмотря на возможности манипулирования общественными настроениями, предпосылки для революционных потрясений связаны прежде всего с нарастанием внутренних проблем, и созревшие политические элиты это понимают.