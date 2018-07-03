Парамонов: интерес к координации внешней политики у стран СНГ есть

Интеграционные настроения у представителей власти в странах Содружества Независимых Государств есть, рассказал Sputnik Узбекистан кандидат политических наук, руководитель аналитической группы "Центральная Евразия" Владимир Парамонов.

Однако, как подчеркнул эксперт, для усиления интеграционных процессов необходимо решить несколько базовых задач.

"Начинать делать это следует с решения базовых задач — мобилизации интеллектуального потенциала на выработку локомотивных экономических проектов, в целом форсирование полноценной (то есть не только торговой) экономической интеграции и кооперации и создания постоянно действующих механизмов экспертной, аналитической и научно-исследовательской работы по наиболее актуальным тематикам", — пояснил Парамонов.

Кроме того, необходимо закрепить принципы междисциплинарности, экспертно-, аналитически- и научно-обоснованных подходов в системе принятия решений, считает эксперт.

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"Сейчас надо честно признать, что предпринимаемых интеграционных усилий явно недостаточно для обеспечения системного прорыва в развитии. Причем недостаточно именно в экономической сфере, за которой, на мой взгляд, должны будут "подтянуться" все остальные: безопасность, социальная и политическая сферы", — добавил он.

Необходимо и понимать политические настроения в обществах – народы хотят справедливости, в том числе честного распределения доходов, доступа к социальным благам, свободы передвижения и многих других свобод, полагает эксперт.

"Да, настроениями можно манипулировать, но часто предпосылки для тех же революционных потрясений связаны именно с нарастанием внутренних проблем и несправедливостью", — считает Парамонов.

Как отмечает эксперт, несмотря на возможности манипулирования общественными настроениями, предпосылки для революционных потрясений связаны прежде всего с нарастанием внутренних проблем, и созревшие политические элиты это понимают.