Асланян: за узбекский автопром сегодня можно только порадоваться

По мнению эксперта, отмену пошлин на дорогие авто и электромобили не стоит рассматривать вне контекста проводимых в стране реформ.
"Надо понимать, что эти меры продиктованы изменениями в налоговой и таможенной политике страны, они не существуют отдельно от нее. В целом это логичный и последовательный шаг. Вообще за узбекский автопром можно порадоваться: они сначала создали собственную промышленность, насытили свой местный рынок, а теперь выходят на другие страны", — пояснил эксперт.
Говоря о постепенном насыщении рынка Узбекистана иномарками, Асланян заметил, что это не быстрый процесс и серьезного ущерба местному производству он уже не нанесет.