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Автомобильный эксперт Сергей Асланян
CC BY-SA 4.0 / Swekl / Асланян Сергей Степанович

Асланян: за узбекский автопром сегодня можно только порадоваться

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Автоэксперт Сергей Асланян рассказал, для чего Узбекистан упразднил акциз на ввоз некоторых видов автомобилей.

По мнению эксперта, отмену пошлин на дорогие авто и электромобили не стоит рассматривать вне контекста проводимых в стране реформ.

"Надо понимать, что эти меры продиктованы изменениями в налоговой и таможенной политике страны, они не существуют отдельно от нее. В целом это логичный и последовательный шаг. Вообще за узбекский автопром можно порадоваться: они сначала создали собственную промышленность, насытили свой местный рынок, а теперь выходят на другие страны", — пояснил эксперт.

Заготовка сена в фермерском хозяйстве
© Sputnik / Виталий Тимкив
Узбекистан отменил до 2021 года пошлины на ввоз тракторов и грузовиков
Он добавил, что в России во многом схожая ситуация и для развития собственных брендов, например, "АвтоВАЗа", далеко не все марки тех же узбекских машин представлены в стране.

Говоря о постепенном насыщении рынка Узбекистана иномарками, Асланян заметил, что это не быстрый процесс и серьезного ущерба местному производству он уже не нанесет.

Теги:
Автомобильная промышленность



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