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Директор Института проблем энергетики Булат Нигматуллин
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Нигматуллин: малые ГЭС в Узбекистане помогут в регулировании уровня воды

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Директор Института проблем энергетики Булат Нигматуллин рассказал, зачем Узбекистану ГЭС такой небольшой мощности и что нужно сделать, чтобы решить водную проблему страны.

До конца 2018 года в Узбекистане планируется запустить Туябугузскую ГЭС мощностью всего 12 мегаватт. По мнению эксперта, такие энергообъекты несут в себе сразу несколько функций.

"ГЭС столь малой мощности может обеспечить электроэнергией один район. Думаю, главная цель этого объекта – регулирование уровня воды. Вообще, вода – это самая болезненная тема для Узбекистана. Что касается электроэнергии, то хорошей альтернативой может стать атомная электростанция, проект которой сейчас активно обсуждается между Россией и Узбекистаном", — отметил Нигматуллин.

Решение водной проблемы региона специалист видит в изучении и усовершенствовании еще советских проектов по переброске воды сибирских рек через каналы в Центральную Азию. Иных источников в таких масштабах в регионе просто нет, заключил он.

Теги:
гидроэнергетика, Энергетика



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