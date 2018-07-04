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Олег Дмитриев
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Дмитриев о расстановке сил в четвертьфиналах ЧМ-2018

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Спортивный обозреватель Sputnik Олег Дмитриев комментирует плюсы и минусы сборных и возможную расстановку сил в предстоящих четвертьфинальных матчах чемпионата мира по футболу в России.

Список участников четвертьфинальных матчей ЧМ-2018 нисколько не удивляет, поскольку во всех парах есть и топ-сборные, и те команды, которые относились к "середнячкам", но все равно показывали хороший футбол, такое мнение высказал в беседе на радио Sputnik Беларусь спортивный обозреватель и опытный болельщик Олег Дмитриев. В то же время, по мнению эксперта, в этих парах крайне сложно предсказать, кто выйдет победителем. 

Болельщик из Узбекистана на стадионе Лужники перед матчем Россия-Испания
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"В паре Франция — Уругвай две разные успешные школы работы с мячом. Если Уругвай — это контроль мяча и надежная игра в обороне с резкими контратаками, то Франция — это скорость и потрясающая работа нападающих", — говорит Дмитриев на радио Sputnik Беларусь.

Что касается пары Бразилия — Бельгия, то, с одной стороны, это "аритмия матча по-бразильски" — забили гол, потеряли скорость, отдохнули и опять забили. С другой стороны, это крепчайшие бельгийские профессионалы, которые вытащили на зубах матч с Японией, чего без выучки и тактических схем могло и не произойти.

"Пара Россия — Хорватия. Да, хорваты сильнее на этом чемпионате, но Россия ищет свою игру и добивается в этом успеха. Если посмотреть на предыдущие результаты, мы видим, что у обеих команд были проигрыши, поэтому и борьба будет равная", — отмечает Дмитриев.

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В паре Англия — Швеция, возможно, молодые англичане выглядят особняком. Но в матче с Колумбией было видно, что у команды появилось движение и рисунок, и англичане могут быть определяющими на поле, если Швеция не включит жесткую оборону.

Как напомнил собеседник Sputnik, по итогам четвертьфинальных матчей в полуфинале ЧМ-2018 победитель пары Франция — Уругвай будет играть с победителем пары Бразилия — Бельгия, а победитель пары Россия — Хорватия встретится на поле с победителем пары Швеция — Англия.

Теги:
футбол



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