Данков: от реформ в Узбекистане зависит восприятие Центральной Азии

"Политическая и экономическая модель, которая была там на протяжении последних 15-20 лет дает серьезный сбой. Связано это и с тем, что не работает сырьевая ориентация экспорта, трудовым мигрантам стало тяжелее найти работу, а многие государства теряют по ряду причин интерес к региону. При этом многое сейчас зависит от того, как пройдут реформы в Узбекистане", — уверен Данков.

По его словам, именно от реформ в Узбекистане во многом зависит, как будет восприниматься регион на политической и экономической арене и вообще, появится ли новый экономический игрок трансграничного масштаба.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.