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Руководитель сектора Центральной Азии Томского национального университета, кандидат исторических наук Артем Данков
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Данков: от реформ в Узбекистане зависит восприятие Центральной Азии

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Изменившаяся политическая и экономическая ситуация в мире заставила государства Центральной Азии искать новую модель политики, рассказал Sputnik Узбекистан руководитель сектора Центральной Азии Томского национального университета, кандидат исторических наук Артем Данков.

"Политическая и экономическая модель, которая была там на протяжении последних 15-20 лет дает серьезный сбой. Связано это и с тем, что не работает сырьевая ориентация экспорта, трудовым мигрантам стало тяжелее найти работу, а многие государства теряют по ряду причин интерес к региону. При этом многое сейчас зависит от того, как пройдут реформы в Узбекистане", — уверен Данков.

По его словам, именно от реформ в Узбекистане во многом зависит, как будет восприниматься регион на политической и экономической арене и вообще, появится ли новый экономический игрок трансграничного масштаба.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.




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