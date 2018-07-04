Кузнецов: предрекаемый финансовый кризис слабо затронет Центральную Азию

"Рискованным фактором именно для развивающихся площадок может стать укрепление доллара… Именно подорожание американской валюты в 1998 году, вызвало серьезные проблемы на азиатских рынках, а позднее уже на прочих развивающихся площадках. Если риски реализуются, то, по большому счету, экономический спад почувствуют все страны", — уверен эксперт.

Еще одним фактором риска выступает снижение объемов производства Китаем и замедление роста китайской экономики, подчеркнул Кузнецов.

"Сейчас рискованным фактором для экономики и рынка является перспектива торговой войны. Если именно Китай начнет снижать производство, то фактически экономики всех связанных стран, почувствуют себя гораздо хуже", — прогнозирует он.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Экономика с препятствиями: США устраняют соперников

В то же время, в странах Центральной Азии кризис отразится слабо, так как одним из ключевых партнеров в экономике остается Россия. При этом повторение дефолта 1998 года сейчас невозможно из-за другой структуры государственного долга РФ, заключил эксперт.

Напомним, ранее Bank of America Corp. выпустил тревожный прогноз о возможности повторение мирового кризиса 1998 года. Аналитика банка считают, что устойчивый экономический рост в США при сокращающихся рынках развивающихся стран и сглаживании кривой доходности облигации напоминает события двадцатилетней давности.