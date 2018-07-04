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Старший аналитик компании QBF Роман Кузнецов
Фото: QBF

Кузнецов: предрекаемый финансовый кризис слабо затронет Центральную Азию

Радио
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Прогнозируемый американскими аналитиками повтор кризиса 1998 года слабо отразится на экономике стран центральноазиатского региона, рассказал Sputnik Узбекистан старший аналитик компании QBF Роман Кузнецов.

"Рискованным фактором именно для развивающихся площадок может стать укрепление доллара… Именно подорожание американской валюты в 1998 году, вызвало серьезные проблемы на азиатских рынках, а позднее уже на прочих развивающихся площадках. Если риски реализуются, то, по большому счету, экономический спад почувствуют все страны", — уверен эксперт.

Еще одним фактором риска выступает снижение объемов производства Китаем и замедление роста китайской экономики, подчеркнул Кузнецов.

"Сейчас  рискованным фактором для экономики и рынка является перспектива торговой войны. Если именно Китай начнет снижать производство, то фактически экономики всех связанных стран, почувствуют себя гораздо хуже", — прогнозирует он.

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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В то же время, в странах Центральной Азии кризис отразится слабо, так как одним из ключевых партнеров в экономике остается Россия. При этом повторение дефолта 1998 года сейчас невозможно из-за другой структуры государственного долга РФ, заключил эксперт.

Напомним, ранее Bank of America Corp. выпустил тревожный прогноз о возможности повторение мирового кризиса 1998 года. Аналитика банка считают, что устойчивый экономический рост в США при сокращающихся рынках развивающихся стран и сглаживании кривой доходности облигации напоминает события двадцатилетней давности.




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