Гусев: инцидент с отравлением в Солсбери говорит о непричастности РФ

В среду утром полиция английского графства Уилтшир сообщила о "серьезном инциденте" в Солсбери и Эймсбери, где двух людей госпитализировали в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом.
В эфире радио Sputnik инцидент прокомментировал директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
"Не нужно искать российский след тем, где его нет и в помине. Либо какие-то психически неуравновешенные люди занимаются отравлением британских граждан, либо это действия местных спецслужб по чьему-то заказу", — заявил Гусев.
Он также привел аналогию с нашумевшим скандалом в Солсбери, когда в начале марта были найдены отравленными экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.