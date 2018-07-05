Гусев: инцидент с отравлением в Солсбери говорит о непричастности РФ

По мнению директора Института стратегического планирования, искать российский след в ситуации не нужно, его нет и в помине.

В среду утром полиция английского графства Уилтшир сообщила о "серьезном инциденте" в Солсбери и Эймсбери, где двух людей госпитализировали в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом.

В эфире радио Sputnik инцидент прокомментировал директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

"Не нужно искать российский след тем, где его нет и в помине. Либо какие-то психически неуравновешенные люди занимаются отравлением британских граждан, либо это действия местных спецслужб по чьему-то заказу", — заявил Гусев.

Он также привел аналогию с нашумевшим скандалом в Солсбери, когда в начале марта были найдены отравленными экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.