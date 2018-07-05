Гращенков: иностранцы увидели, что в России все не так, как описывает Запад

© Sputnik / Сергей Мамонтов Захарова об успехе ЧМ-2018: Россию не получилось изолировать

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков прокомментировал образ РФ в зарубежных СМИ во время ЧМ-2018.Эксперт отметил, что со времен Древней Греции все спортивные состязания являются либо средствами презентации государства, либо средством для примирения, когда стороны решают свои конфликты путем общения и спорта, а не оружия.

"Для нашей страны чемпионат стал способом показать реальную Россию, реальных русских, а не тех, которых рисуют некоторые средства западной пропаганды, изображая россиян как архаичных и агрессивных людей. И те иностранные болельщики, которые приехали в Москву, увидели современный город с большим количеством общественных мест, с дружелюбными жителями — дружелюбными не по случаю чемпионата, а по своему характеру", — рассказал Гращенков в эфире радио Sputnik.

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