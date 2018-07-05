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Илья Гращенков
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Гращенков: иностранцы увидели, что в России все не так, как описывает Запад

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Американский журналист газеты USA Today Мартин Роджерс написал, что, показав иностранцам привлекательный образ России, президент РФ Владимир Путин "выиграл" чемпионат мира по футболу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Захарова об успехе ЧМ-2018: Россию не получилось изолировать
Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков прокомментировал образ РФ в зарубежных СМИ во время ЧМ-2018.
Эксперт отметил, что со времен Древней Греции все спортивные состязания являются либо средствами презентации государства, либо средством для примирения, когда стороны решают свои конфликты путем общения и спорта, а не оружия.

"Для нашей страны чемпионат стал способом показать реальную Россию, реальных русских, а не тех, которых рисуют некоторые средства западной пропаганды, изображая россиян как архаичных и агрессивных людей. И те иностранные болельщики, которые приехали в Москву, увидели современный город с большим количеством общественных мест, с дружелюбными жителями — дружелюбными не по случаю чемпионата, а по своему характеру", — рассказал Гращенков в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
чемпионат мира по футболу, футбол, Владимир Путин, Россия



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