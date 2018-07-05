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Артур Демчук
© Foto : Факультет политологии МГУ

Демчук: Узбекистан распространяет медиацию на постсоветском пространстве

Радио
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В Узбекистане со следующего года вводится досудебный инструмент разрешения споров – медиация. О плюсах и минусах досудебного урегулирования споров и о том, как приживется медиация в странах СНГ, рассказал заместитель декана факультета политологии МГУ по научной работе, доцент кафедры сравнительной политологии, кандидат философских наук Артур Демчук.

"Медиация представляет собой переговоры с участием третьей стороны, которая является беспристрастной, нейтральной, обеспечивает равенство сторон в самом процессе этих переговоров, и стороны сами до суда оговаривают проблему, рассматривают разные варианты решения с помощью медиатора и достигают договоренности о том, как их спор или конфликт должен разрешиться", — пояснил Демчук.

Как отметил эксперт, медиация менее затратна по сравнению с судом, но самое главное, что стороны находят компромисс и вырабатывают выгодное для всех сторон решение.

"Будем надеяться, что новый закон Узбекистана позволит дальше распространять медиацию на постсоветском пространстве и помогать людям выходить из сложных споров и конфликтов", — заключил Демчук.

Напомним, что в начале июля Шавкат Мирзиёев подписал закон о внедрении процедуры медиации с 2019 года. Стать профессиональными медиаторами смогут стать люди старше 25 лет после прохождения специальных курсов медиации, утвержденных Министерством юстиции.

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