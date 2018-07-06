Полянова: усложнением разводов семьи не спасти

Ужесточение семейного законодательства в области разводов не поможет уменьшить число распадающихся семей, рассказала Sputnik Узбекистан психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.
Как отметила Полянова, гораздо эффективнее создавать службы помощи по воспитанию детей, по поддержке семьи.
Напомним, ранее власти Узбекистана объявили о намерении разработать нормативные акты, ужесточающие процедуру развода. Предлагается осуществлять все разводы исключительно через судебные органы.
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