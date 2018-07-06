Полянова: усложнением разводов семьи не спасти

Ужесточение семейного законодательства в области разводов не поможет уменьшить число распадающихся семей, рассказала Sputnik Узбекистан психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.

"Не должно быть спешки, когда молодые люди собираются создать семью, но и должны быть условия, чтобы она не разрушалась под воздействием внешних причин".

Как отметила Полянова, гораздо эффективнее создавать службы помощи по воспитанию детей, по поддержке семьи.

Напомним, ранее власти Узбекистана объявили о намерении разработать нормативные акты, ужесточающие процедуру развода. Предлагается осуществлять все разводы исключительно через судебные органы.