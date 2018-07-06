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Брифинг официального представителя МИД РФ М.Захаровой
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Захарова: Вышинский уже 50 дней находится в застенках киевского режима

Радио
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила требование к официальному Киеву немедленно освободить из-под стражи главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и снять с него все обвинения.

С момента ареста в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прошло уже 50 дней, журналиста задержали по надуманному обвинению в государственной измене, напомнила журналистам в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В отличие от тех, кого защищает, в частности, ОБСЕ, Кирилл Вышинский является профессиональным журналистом. Он подвергается беспрецедентному физическому и психологическому давлению. Он находится в застенках киевского режима. Он фактически является заложником, и его жизнь — это разменная монета в рамках политических манипуляций украинских властей. Об этом уже не боятся говорить даже на Украине", — сказала Захарова.

Дело Кирилла Вышинского — это беспрецедентный и вопиющий факт физической расправы над представителем СМИ, отметила представитель МИД РФ и потребовала от Киева немедленного и безусловного освобождения Кирилла Вышинского из-под стражи и снятия с него всех обвинений.




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