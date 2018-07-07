Канафин: скоро нанороботы станут внедрять в человеческое тело

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Какие революции на рынке IT произойдут в ближайшее время, рассказал генеральный директор компании Documentolog Байжан Канафин.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
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Для кого День столицы стал особенным? Корреспондент Sputnik пообщался с жителями и гостями Астаны, которые пришли в центр, чтобы отметить праздник.
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Жительница Согдийской области Таджикистана потратила все деньги, которые копила на хадж, на строительство автомобильного моста.