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Астролог Светлана Драган
Sputnik

Драган: сюрпризы ЧМ-2018 в России ― астрология против логики

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Российский астролог Светлана Драган рассказывает об астрологических аспектах Чемпионата мира по футболу в России и других недавних и будущих событий, которые ранее казались просто нереальными.

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Неожиданные исходы игр на Чемпионате мира по футболу в России, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, в реальность которой еще полгода назад было трудно поверить, введение пошлин на европейские товары в США и масса других "сюрпризов", свидетелями которых мы стали в последнее время, все больше подтверждают версию о том, что мир переходит в некое новое качество, где прежние подходы и устои перестают работать, утверждает российский астролог Светлана Драган. 

"То, что происходит в футболе, является некой проекцией того, что происходит в мире. Я не специалист в футболе и не болельщик, но, когда мне говорили о неизбежном успехе Германии, я сильно сомневалась, так как видела не самую приятную астрологическую картину для немецкой сборной. Сегодня мы наблюдаем, как и в политике меняются лидеры, меняется система координат, меняется глобальная элита", — рассказывает астролог.

О ближайших перспективах "непредсказуемого" мира слушайте в аудиозаписи беседы со Светланой Драган на радио Sputnik Беларусь.

Теги:
астрология, чемпионат мира по футболу



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