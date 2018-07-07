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Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава
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Пагава о матче Россия - Хорватия: команды сыграют на равных

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На стадионе "Фишт" в Сочи 7 июля состоится четвертьфинальный матч ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии. О слабых и сильных сторонах обеих команд рассказал футбольный эксперт, вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

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"Мы сейчас все наблюдаем интересный и непредсказуемый футбол. Наверное, впервые смотрим футбол, в котором команды-фавориты оставили чемпионат и полетели домой. Надеюсь, что Россия и Хорватия покажут нам красивый футбол, обе команды будут показывать нам все, на что они способны на сегодняшний день. Прогнозы давать очень сложно. Думаю, что обе команды равно сыграют. Силовой футбол на протяжении всего матча – это сильная сторона Хорватии. Они и в прошлом, и в этом чемпионате доказывают, как умеют играть до конца, до последних сил. Но середину хорваты проигрывают, это их слабая сторона. У российской сборной, конечно, были силовые и тактические пробелы, но я думаю, что удача будет на стороне россиян", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Пагава. 

Матч ¼ финала ЧМ-2018 по футболу между командами России и Хорватии начнется сегодня в 21:00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи.

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Теги:
Футбол, Хорватия, Россия



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