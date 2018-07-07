Журавлев: секты наподобие "Аум Синрике" засоряют обществу мозги

Чем именно опасны тоталитарные секты наподобие "Аум Синрике", чей лидер Секо Асахара был казнен в Японии 6 июля, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

AFP 2018 / Jiji В Японии казнили семерых бывших руководителей "Аум Синрике"

Опасность тоталитарных сект наподобие "Аум Синрике", считает политолог, состоит не только в угрозе терактов с их стороны, но и в "засорении мозгов" общества.

"Очень многие люди потеряли адекватность, а теракты — это уже следствие", — говорит Журавлев.

Он утверждает, что внешняя безобидность религиозной организации не должна обманывать, и деятельность тоталитарных сект необходимо пресекаться еще на ранней стадии их появления.

Секта "Аум Синрике", основанная в 1987 году и запрещенная во многих странах мира, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой последователи секты собирались уничтожить своих врагов различными методами, в том числе с помощью отравляющих газов. Секо Асахара, которому на момент казни было 63 года, назвал себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы.