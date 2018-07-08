Осипов: за компьютерным столом надо сидеть как пианист

Специалист по нетрадиционным методам оздоровления Владимир Осипов утверждает, что сидячий образ жизни - серьезная проблема современного человека
Осипов - Чем грозит сидячий образ жизни
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"Говорить о том, что малоподвижный образ жизни приводит онкологическим заболеваниям — это глубоко неверно, потому что есть гораздо более серьезные и близкие к правде причины. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, проблемы сосудистые и, скорее всего, проблемы, связанные с застойными явлениями крови", — отметил эксперт.
Председатель Ассоциации секс-работников и их сторонников "Серебряная роза" Ирина Маслова прокомментировала Sputnik информацию о том, что в период Чемпионата мира по футболу в Россию приехало огромное количество жриц любви из разных стран в погоне за "легкими деньгами".