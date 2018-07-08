Осипов: за компьютерным столом надо сидеть как пианист

"Говорить о том, что малоподвижный образ жизни приводит онкологическим заболеваниям — это глубоко неверно, потому что есть гораздо более серьезные и близкие к правде причины. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, проблемы сосудистые и, скорее всего, проблемы, связанные с застойными явлениями крови", — отметил эксперт.

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По его словам, малоподвижный образ жизни является не столько вредной привычкой, сколько профессиональной, и во многом зависит от условий работы человека.

"Человек вынужден сидеть за компьютером в течение восьми часов, потом он едет в транспорте, а дома плюхается на диван смотреть телевизор, конечно, здесь движения никакого", — рассуждает Осипов.

Однако, по его мнению, даже на рабочем месте можно заботиться о своем здоровье. Например, брать пример с пианистов, у которых выработана правильная посадка.

"Посадка музыканта идеальна для того, чтобы сохранить функциональность пианиста на долгие часы", — говорит эксперт.

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