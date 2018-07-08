Манойло: атомная энергетика России стремительно завоевывает зарубежные рынки

© Sputnik / Павел Лисицын Между Россией и Узбекистаном начал действовать договор по мирному атому

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что Росатом — это корпорация, которая стремительно продвигается на зарубежные рынки.

"Наш мирный атом в плане экспорта бьет все рекорды. Росатом действительно вырвался вперед и приносит реальные деньги бюджету РФ. Контракты на строительство новых атомных станций раскупают наши зарубежные партнеры, а каждый такой контракт — колоссальные деньги. Это влияет на общий облик России и в политическом плане, и в социальном", — сказал Манойло.

Он подчеркивает, далеко не каждая страна готова эти технологии передавать на экспорт.

© Sputnik / Евгений Одиноков Росатом: соглашения с Узбекистаном по энергоблокам АЭС в завершающей стадии

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что работа по межправительственным соглашениям с Узбекистаном о создании двух крупных энергоблоков АЭС находится в завершающей стадии.

Узбекистан и Россия начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания соглашения о сотрудничестве в декабре 2017 года. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане и в области научно-технологического развития. Первая атомная электростанция в Узбекистане будет построена в Навоийской области.