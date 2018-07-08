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Манойло Андрей Викторович
© Sputnik /

Манойло: атомная энергетика России стремительно завоевывает зарубежные рынки

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Росатом за последние десять лет совершил колоссальный рывок вперед, считает политолог Андрей Манойло.

АЭС. Архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын
Между Россией и Узбекистаном начал действовать договор по мирному атому
В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что Росатом — это корпорация, которая стремительно продвигается на зарубежные рынки.

"Наш мирный атом в плане экспорта бьет все рекорды. Росатом действительно вырвался вперед и приносит реальные деньги бюджету РФ. Контракты на строительство новых атомных станций раскупают наши зарубежные партнеры, а каждый такой контракт — колоссальные деньги. Это влияет на общий облик России и в политическом плане, и в социальном", — сказал Манойло.

Он подчеркивает, далеко не каждая страна готова эти технологии передавать на экспорт.

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© Sputnik / Евгений Одиноков
Росатом: соглашения с Узбекистаном по энергоблокам АЭС в завершающей стадии
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что работа по межправительственным соглашениям с Узбекистаном о создании двух крупных энергоблоков АЭС находится в завершающей стадии.

Узбекистан и Россия начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания соглашения о сотрудничестве в декабре 2017 года. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане и в области научно-технологического развития. Первая атомная электростанция в Узбекистане будет построена в Навоийской области.

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Теги:
АЭС, Росатом, Россия, Узбекистан



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